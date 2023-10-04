Алькарас займет раздевалку Федерера на турнире в Шанхае

Испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу на турнире в Шанхае будет отведена раздевалка, которая 12 лет принадлежала швейцарцу Роджеру Федереру, сообщает Marca.

Как отмечает источник, организаторы турнира очень ценят присутствие Алькараса на соревнованиях. По их мнению, 20-летний испанец олицетворяет настоящее и будущее тенниса. Именно поэтому ему была предоставлена привилегия занять раздевалку Федерера. В течение последних четырех лет никто из теннисистов не пользовался этим помещением.

Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Турнир в Шанхае будет проходить с 4 по 15 октября.