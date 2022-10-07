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Сегодня, 19:07

Чесноков — о матче Медведева против Джоковича в Астане: «Это будет встреча уровня финала Большого шлема»

Чесноков считает, что матч Медведев — Джокович будет достоин финала Большого шлема

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира ATP 500 в Астане.

«Недавно Медведев провел отвратительный матч против Вавринки, находясь под большой нагрузкой. Но сейчас он играет очень хорошо, находится в невероятной форме. Считаю, что их матч с Джоковичем будет настоящим финалом, это будет невероятным событием. Джокович сейчас тоже находится в очень хорошей форме. Это будет встреча уровня финала Большого шлема», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В четвертьфинале 26-летний российский теннисист обыграл испанца Роберто Баутиста Агута со счетом 6:1, 6:1.

В другом полуфинале россиянин Андрей Рублев встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Источник: https://tass.ru/sport/15989555
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане