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Сегодня, 03:34

Баэс и Дельен сыграют в полуфинале турнира в Кордобе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боливийский теннисист Уго Дельен пробился в полуфинал турнира в Кордобе. В трех сетах он переиграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло — 6:7 (5:7), 6:4, 6:0.

Соперником боливийца по 1/2 финала будет аргентинец Себастьян Баэс, обыгравший чилийца Томаса Барриоса.

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 4) — Томас Барриос (Чили, WC) — 6:1, 3:6, 6:1

Уго Дельен (Боливия, Q) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, WC) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:0

Теннис
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