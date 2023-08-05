Баэс обыграл Тима и стал чемпионом турнира в Кицбюэле

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс обыграл австрийца Доминика Тима в финале турнира ATP 250 в Кицбюэле — 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.

72-я ракетка мира Баэс ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету 116-й ракетки мира Тима 5 эйсов, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

Для Баэса это второй титул в сезоне и третий в карьере. Благодаря победе в Австрии он станет 42-й ракеткой мира.

Тим, сыгравший в финале турниров ATP впервые с 2020 года, вернется в топ-100, расположившись на 89 месте.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Себастьян Баэс (Аргентина) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 6:3, 6:1