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Сегодня, 18:11

Бедене считает, что Федерер оказал большое влияние на теннис, а Джокович демонстрирует лучшие результаты

Алина Савинова
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Словенский теннисист Аляж Бедене сравнил швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«Роджер оказал большое влияние на теннис. С точки зрения результатов лучшим определенно будет Джокович. У серба будет наибольшее количество турниров «Большого шлема», «Мастерса», в которых он может проявить себя», — приводит YB слова словенского теннисиста со ссылкой на Sportklub.

Федерер, завершивший карьеру, является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», победителем 111 турниров ATP, олимпийским чемпионом в парном разряде и серебряным — в одиночном.

Джокович выиграл 21 турнир «Большого шлема» и 38 турниров серии «Мастерс».

Источник: https://www.yardbarker.com/tennis/articles/federer_more_influence_djokovic_better_results_bedene_talks_goat_race/s1_17131_38040848
Новак Джокович
Роджер Федерер
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