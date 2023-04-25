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Сегодня, 09:42

Берреттини — об отношениях с Синнером: «Со всеми дружить нельзя»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал об отношениях со своими соотечественниками вне корта.

«Сегодня мы стараемся оставаться как можно более сплоченными. С Лоренцо Сонего мы знаем друг друга с детства, мы с ним очень близки. Также у меня превосходные отношения с Лоренцо Музетти. С Янником Синнером мы меньше общаемся, но это нормально, со всеми дружить нельзя. Благодаря теннису я познакомился с людьми, которые работают в других сферах, но с которыми у меня много общего, например, с Алессандро Борги и Марракешем», — приводит Tennis World слова Берреттини.

27-летний итальянец является победителем девяти турниров АТР. На данный момент он занимает 21-е место в мировом рейтинге.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/131588/matteo-berrettini-jannik-sinner-you-can-t-be-friends-with-everyone-/
Теннис
Маттео Берреттини
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