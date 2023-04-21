Берреттини снялся с «Мастерса» в Мадриде

Итальянский теннисист Маттео Берреттини пропустит «Мастерс» в Мадриде.

«Я начал интенсивную программу реабилитации в Барселоне. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к соревнованиям. К сожалению, я не смогу сыграть в Мадриде. Я буду держать вас в курсе. Спасибо за поддержку», — написал Берреттини в соцсетях.

На прошлой неделе 27-летний теннисист снялся с третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло из-за надрыва косых мышц живота.

Турнир в Мадриде пройдет с 26 апреля по 7 мая.