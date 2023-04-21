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21 апреля, 23:10

Берреттини снялся с «Мастерса» в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини пропустит «Мастерс» в Мадриде.

«Я начал интенсивную программу реабилитации в Барселоне. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к соревнованиям. К сожалению, я не смогу сыграть в Мадриде. Я буду держать вас в курсе. Спасибо за поддержку», — написал Берреттини в соцсетях.

На прошлой неделе 27-летний теннисист снялся с третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло из-за надрыва косых мышц живота.

Турнир в Мадриде пройдет с 26 апреля по 7 мая.

Теннис
Маттео Берреттини
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