Берреттини снялся с «Мастерса» в Мадриде

21 апреля, 23:10
Итальянский теннисист Маттео Берреттини пропустит «Мастерс» в Мадриде.
«Я начал интенсивную программу реабилитации в Барселоне. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к соревнованиям. К сожалению, я не смогу сыграть в Мадриде. Я буду держать вас в курсе. Спасибо за поддержку», — написал Берреттини в соцсетях.
На прошлой неделе 27-летний теннисист снялся с третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло из-за надрыва косых мышц живота.
Турнир в Мадриде пройдет с 26 апреля по 7 мая.