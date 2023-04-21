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Сегодня, 22:08

Джокович — о вылете в Баня-Луке: «Я не очень хорошо чувствовал себя на корте, медленно двигался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение от серба Душана Лайовича в четвертьфинале турнира в Баня-Луке.

«Лайович играл хорошо, стабильно, а я — намного хуже, чем обычно, ниже своего уровня. Но это спорт. Если честно, я не очень хорошо чувствовал себя на корте, удары были пассивными, я медленно двигался, не чувствовал мяч. Иногда я играл хорошо, но в целом ниже своего уровня», — приводит слова Джоковича Sportal.rs.

Также Джокович рассказал, верил ли он, что сможет перевернуть ход матча.

«Если бы я не верил, меня бы не было на корте, вера тут ни при чем. Если не веришь, ты сам отдаешь матч. То, что я сыграл плохо, а не так, как должен был, никак не связано с верой. Я далек от желаемого уровня, часто играл пассивно, допустил много ошибок, и все это привело к поражению», — сказал Новак.

Лайович впервые в карьере обыграл первую ракетку мира. В полуфинале турнира 32-летний теннисист сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Иржи Легечка (Чехия).

Источник: Sportal.rs
Теннис
Душан Лайович
Новак Джокович
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