Черундоло обыграл Дрейпера и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл британца Джека Дрейпера (4:6, 6:4, 6:3) в одиночном разряде и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе. В следующем раунде аргентинец встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2). Лион (Франция) Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Призовой фонд 562 815 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 4:6, 6:4, 6:3