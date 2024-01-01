Чесноков назвал невероятной победу теннисиста Сафиуллина над Шелтоном

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что Роман Сафиуллин здорово играл и одержал невероятную победу над Беном Шелтоном в матче первого круга турнира в Брисбене.

Россиянин обыграл американца в трех сетах 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

«Просто невероятное победа, я очень рад за Романа, — приводит ТАСС слова Чеснокова. — Он боролся от начала до конца, здорово играл, держал свою подачу и заслуженно победил. Победить такого соперника дорогого стоит, все-таки в том году он вышел в полуфинал на US Open, и я думаю, что в этом году Шелтон точно войдет в десятку лучших игроков мира.

В следующем круге Сафиуллин сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным.