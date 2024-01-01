Тарпищев: «Перспективы Карацева под вопросом. Если начнутся неудачи, он может и закончить»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил перспективы Аслана Карацева. В конце 2022 года российский теннисист возобновил сотрудничество с Егором Яцыком, но в декабре 2023-го стало известно об их повторном расставании.

«Если бы Карацев не поменял тренера, то двигался бы поступательно вперед, — приводит Sport24 слова Тарпищева. — А так его перспективы под вопросом. Если начнутся неудачи, Карацев может и закончить. Нельзя было бросать тренера, который давал результат».

2023 год 30-летний Карацев закончил на 35-м месте в рейтинге ATP.