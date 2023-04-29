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Сегодня, 15:57

Чесноков подвел итоги старта ведущих российских теннисистов на турнире в Мадриде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил выступление российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова на турнире в Мадриде.

«Мне кажется, очень сильно сыграл Рублев по сравнению с прошлым годом. Что касается Медведева, то, когда третья ракетка мира играет со 164-й, то запас, конечно, колоссальный. Я не видел, чтобы Даниил хоть немного нервничал. Он играл с огромным запасом. Хачанов с трудом выиграл у Монтейру, но это хорошая победа», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Турнир в Мадриде относится к категории «АТР Мастерс» и проходит на кортах с грунтовым покрытием. В нынешнем году он состоится c 26 апреля по 7 мая, а его общий призовой фонд составляет 7,7 миллиона долларов. Из российских теннисистов борьбу на турнире также продолжают Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Аслан Карацев.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10833311-chesnokov-podvel-itogi-starta-veduschih-rossijskih-tennisistov-na-turnire-v-madride.html
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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