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Сегодня, 14:26

Чесноков предположил, что травма Медведева может быть вызвана сверхнагрузками на тренировках

Алина Савинова

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков предположил, что проблемы со здоровьем российского теннисиста Даниила Медведева могут быть связаны с большим объемом физических нагрузок на тренировках.

«Я видел, как Медведев тренируется под руководством своего наставника Жиля Сервары. Это просто космические нагрузки! Понятно, что работа в таком режиме чревата. Стоит немного перегрузить организм или плохо восстановиться, и мышцы не выдержат. К тому же в Астане Даниил играл против Джоковича, проводил матч на пределе сил. В такой ситуации получить повреждение очень легко», — приводит Betonmobile.ru слова Чеснокова.

8 октября Медведев снялся с турнира в Астане при счете 6:4, 6:7 (6:5) из-за травмы ноги. Ранее он был вынужден взять паузу в выступлениях на полтора месяца после операции позвоночной грыжи.

Источник: https://betonmobile.ru/chesnokov-schitaet-chto-travmu-medvedeva-mogli-sprovotsirovat-sverhnagruzki-na-trenirovkah
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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