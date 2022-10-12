Чесноков предположил, что травма Медведева может быть вызвана сверхнагрузками на тренировках

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков предположил, что проблемы со здоровьем российского теннисиста Даниила Медведева могут быть связаны с большим объемом физических нагрузок на тренировках.

«Я видел, как Медведев тренируется под руководством своего наставника Жиля Сервары. Это просто космические нагрузки! Понятно, что работа в таком режиме чревата. Стоит немного перегрузить организм или плохо восстановиться, и мышцы не выдержат. К тому же в Астане Даниил играл против Джоковича, проводил матч на пределе сил. В такой ситуации получить повреждение очень легко», — приводит Betonmobile.ru слова Чеснокова.

8 октября Медведев снялся с турнира в Астане при счете 6:4, 6:7 (6:5) из-за травмы ноги. Ранее он был вынужден взять паузу в выступлениях на полтора месяца после операции позвоночной грыжи.