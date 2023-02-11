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Сегодня, 01:28

Чорич проиграл Кресси в четвертьфинале турнира в Монпелье

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хорватский теннисит Борна Чорич потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Монпелье. В двух сетах он проиграл американцу Максиму Кресси.

В полуфинале американский теннисист сыграет с датчанином Хольгером Руне, который обыграл француза Грегуара Баррера.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Максим Кресси (США) — Борна Чорич (Хорватия, 3) — 7:6 (7:2), 6:4

Хольгер Руне (Дания, 1) — Грегуар Баррер (Франция) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

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