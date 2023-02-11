Чорич проиграл Кресси в четвертьфинале турнира в Монпелье

Сегодня, 01:28
Хорватский теннисит Борна Чорич потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Монпелье. В двух сетах он проиграл американцу Максиму Кресси.
В полуфинале американский теннисист сыграет с датчанином Хольгером Руне, который обыграл француза Грегуара Баррера.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 562 815 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Максим Кресси (США) — Борна Чорич (Хорватия, 3) — 7:6 (7:2), 6:4
Хольгер Руне (Дания, 1) — Грегуар Баррер (Франция) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)