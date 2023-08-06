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Сегодня, 07:39

Циципас обыграл Де Минаура и стал победителем турнира в Лос-Кабосе

Сергей Разин
корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас в финале турнира в Лос-Кабосе обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 24-летнего грека 2 подачи навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. У 24-летнего австралийца эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Для Циципаса это первый титул в 2023 года и 13-й в карьере.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 852 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — 6:3, 6:4

Стефанос Циципас
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