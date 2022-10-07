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Сегодня, 12:52

Циципас в четвертьфинале турнира в Астане обыграл Хуркача. В полуфинале грек сыграет с Рублевым

Сергей Разин
корреспондент
Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира в Астане обыграл поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (10:8), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету грека 4 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 9. У поляка 11 подач на вылет, 1 двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Циципас встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 7:6 (10:8), 6:3

Стефанос Циципас
Хуберт Хуркач
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