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Сегодня, 16:06

Циципас высказался о выходе в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Виталий Косик
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе.

«Иногда кажется, что такого рода матчи очень важны для продолжения выступлений на турнире. Ты начинаешь играть очень интенсивно и на очень высоком уровне, матч раскрывает в тебе все самое лучшее. Надеюсь, что дальше стану только сильнее, извлеку уроки из этой игры и смогу сделать здесь все, что в моих силах. Николас очень мощно подавал, каждый раз, когда у меня появлялся шанс на брейк, он немедленно использовал подачу. Это делало игру еще чуть сложнее. Были моменты, когда я должен был реализовать брейк-пойнт, но мяч был на линии, и я ничего не мог с этим сделать», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

В полуфинале Стефанос Циципас встретится с представителем Хорватии Борной Чоричем.

Теннис
Стефанос Циципас
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