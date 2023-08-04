Циципас высказался о выходе в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе.

«Иногда кажется, что такого рода матчи очень важны для продолжения выступлений на турнире. Ты начинаешь играть очень интенсивно и на очень высоком уровне, матч раскрывает в тебе все самое лучшее. Надеюсь, что дальше стану только сильнее, извлеку уроки из этой игры и смогу сделать здесь все, что в моих силах. Николас очень мощно подавал, каждый раз, когда у меня появлялся шанс на брейк, он немедленно использовал подачу. Это делало игру еще чуть сложнее. Были моменты, когда я должен был реализовать брейк-пойнт, но мяч был на линии, и я ничего не мог с этим сделать», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

В полуфинале Стефанос Циципас встретится с представителем Хорватии Борной Чоричем.