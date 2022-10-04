Даниил Медведев: «Квят — крутой парень. С Головиным не знаком»

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о знакомстве с футболистом «Монако» Александром Головиным. Спортсмены, как и гонщик Даниил Квят, проживают в княжестве.

— В «Монако» играет Александр Головин. Вы знакомы или может ходили куда-то вместе, может, в казино?

— Я не знаю, ходит ли Александр в казино. Он вроде играет в CS. Я много играю в Плейстейшн, но в другую игру. Мы бы не сконнектились. Мы один раз переписывались, это было коротко. Но я с ним не знаком. Я хорошо дружу с Даниилом Квятом. Случайно получилось, увидел его интервью. Он говорил, что пусть Медведев со мной в теннис сыграет. А я его на картинг свожу. Так и получилось. Крутой парень, мы с ним дружим. С Головиным не знаком, но может все впереди.

— А вы в казино ходили?

— Вообще я бывал в казино, и не только в Монако. Я в принципе азартный человек. Но никогда большие суммы не проигрывал.

В матче первого круга на турнире в Астане Медведев в двух сетах обыграл испанца Альберта Рамоса Виньоласа (6:3, 6:1).