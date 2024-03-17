Медведев вышел в финал «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев победил американца Томми Пола в полуфинале турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе (США) — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Матч длился 2 часа 25 минут.

Медведев за игру сделал 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. У Пола — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Медведев вышел в финал «мастерса» и сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который в трех сетах победил итальянца Янника Синнера — 1:6, 6:3, 6:2.

Медведев и Алькарас встретятся в финале турнира в Индиан-Уэллсе во второй раз подряд. В прошлом году победу одержал испанец — 6:3, 6:2.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Томми Пол (США, 17) — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2