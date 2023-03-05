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Сегодня, 10:50

Медведев: «Надеюсь, что мы часто с Рублевым будем встречаться в матчах за трофеи»

Тимур Ганеев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Седьмая ракетка мира Даниил Медведев в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что матч с Андреем Рублевым на турнире в Дубае был первым русским финалом ATP с 2008 года.

— Три года подряд турнир в Дубае выигрывают россияне. Совпадение или игра при такой поддержке окрыляет наших теннисистов?

— Да, это похоже на домашний турнир. Поддержка очень сильная. Я чувствовал это с первого матча. И когда мы играли с Андреем, то за нас болели примерно 50/50. Такое бывает крайне редко. Была реально крутая атмосфера финала. А тот факт, что три русских подряд выиграют этот турнир, — это круто. Посмотрим, что будет в следующем году.

— Это был первый русский финал ATP с 2008 года, когда Кубок Кремля разыграли Игорь Куницын и Марат Сафин. Помните тот матч?

— Я не уверен, что смотрел ту игру по телевизору. Мне было 12, столько лет уже прошло. Но я знаю, что Игорь его выиграл, видел хайлайты. Кстати, я думал об этом перед финалом. И мне казалось, что последний русский финал ATP был как раз в Дубае два года. Думал, что Аслан [Карацев] выиграл тогда решающий матч у Рублева. Но меня поправили. Сказали, что это первый русский финал за 15 лет. Мы с Андреем играли во многих разных финалах, поэтому я рад, что нам удалось сойтись в решающем матче такого крупного турнира. Надеюсь, что мы еще часто будем с ним встречаться в матчах за трофеи.

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Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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