Димитров обыграл Бублика в третьем круге «мастерса» в Париже

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана в третьем круге турнира серии «мастерс» в Париже — 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 7 минут.

В предыдущей стадии турнира болгарин обыграл россиянина Даниила Медведева.

В следующем круге Димитров сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) — Хуберт Хуркач (Польша, 11).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:2, 6:2