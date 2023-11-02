Тим проиграл Руне на турнире в Париже

Датский теннисист Хольгер Руне одержал победу во втором круге турнира в Париже. В двух сетах он переиграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:2.

Следующим соперником Руне будет немец Даниэль Альтмайер.

В другой встрече итальянец Янник Синнер победил американца Маккензи Макдональда — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1. Следующим соперником итальянского теннисиста будет Алекс Де Минаур из Австралии.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 6) — Доминик Тим (Австрия, Q) — 6:4, 6:2

Янник Синнер (Италия, 4) — Маккензи Макдональд (США) — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1