Тим проиграл Руне на турнире в Париже

Сегодня, 06:58
Датский теннисист Хольгер Руне одержал победу во втором круге турнира в Париже. В двух сетах он переиграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:2.
Следующим соперником Руне будет немец Даниэль Альтмайер.
В другой встрече итальянец Янник Синнер победил американца Маккензи Макдональда — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1. Следующим соперником итальянского теннисиста будет Алекс Де Минаур из Австралии.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 6) — Доминик Тим (Австрия, Q) — 6:4, 6:2
Янник Синнер (Италия, 4) — Маккензи Макдональд (США) — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1