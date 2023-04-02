Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:02

Дмитриева не уверена в победе Медведева над Синнером в финале Майами

Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась ожиданиями от финала турнира в Майами между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«У них разница примерно в 6 лет, поэтому неудивительно, что Даня, уже будучи в расцвете сил, обыгрывал молодого, подающего очень большие надежды Синнера. Янник прибавляет с каждым годом. Сейчас тот самый период, когда он совершенствуется и доводит свою игру до самого высокого уровня. Но и Даня чувствует себя неплохо. Во всяком случае, он утверждает, что не потерял той уверенности, которая ему необходима. Шансы равные. Не могу сказать, что я уверена в успехе Дани. Синнер очень хорош и очень опасен», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Финальный матч «Мастерса» в Майами между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Теннис
Анна Дмитриева
Даниил Медведев
Янник Синнер
0
Читайте также
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Майами между Медведевым и Синнером

Веснина назвала Медведева безусловным фаворитом в финале турнира в Майами