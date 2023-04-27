Доминик Тим сыграет с Циципасом во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 13:50
Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл Кайла Эдмунда из Великобритании в первом круге «Мастерса» в Мадриде.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность игры — 1 час 22 минуты.
Во втором круге 93-я ракетка мира сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Счет в личных встречах 3-5 в пользу Тима.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Доминик Тим (Австрия, WC) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 6:1