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Сегодня, 21:58

Джокович победил Синнера и выиграл Итоговый турнир ATP в рекордный седьмой раз

Виктория Кравченко
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Серб Новак Джокович в двух сетах обыграл итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира АТР — 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 40 минут.

Джокович сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и оформид три брейка при восьми брейк-пойнтах. Синнер выполнил семь подач навылет, ни разу не допустил двойную ошибку и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.

36-летний Джокович выиграл турнир в рекордный седьмой раз.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4) — 6:3, 6:3

Новак Джокович
Янник Синнер
89
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Джокович выиграл рекордное количество титулов Итогового турнира ATP