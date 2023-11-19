Джокович победил Синнера и выиграл Итоговый турнир ATP в рекордный седьмой раз

Сегодня, 21:58
Серб Новак Джокович в двух сетах обыграл итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира АТР — 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 40 минут.
Джокович сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и оформид три брейка при восьми брейк-пойнтах. Синнер выполнил семь подач навылет, ни разу не допустил двойную ошибку и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.
36-летний Джокович выиграл турнир в рекордный седьмой раз.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4) — 6:3, 6:3