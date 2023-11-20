Тарпищев назвал Джоковича королем, которому удалось превзойти Федерера

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что серб Новак Джокович стал настоящей легендой тенниса и превзошел швейцарца Роджера Федерера. В воскресенье, 19 ноября, Джокович победил итальянца Янника Синнера и выиграл Итоговый турнир ATP в рекордный седьмой раз.

«У Джоковича с возрастом не села скорость, это удивительно, — приводит ТАСС слова Тарпищева. — В финале по скорости он даже превосходил Синнера. Первый сет Новак сыграл идеально — без вариантов для соперника. Во втором подсел, но сыграл хорошо тактически. Использовал усталость оппонента, у которого были более тяжелые предыдущие матчи в турнире. Тактически Джокович разболтал соперника и заслуженно выиграл. Джокович уже настоящая легенда. Настоящий король, которому удалось превзойти Федерера. Думаю, еще пару турниров «Большого шлема» он может выиграть».

36-летний Джокович является первой ракеткой мира, на его счету теперь 98 титулов ATP, в том числе 24 победы в турнирах «Большого шлема» — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. По количеству трофеев в Открытую эру серб уступает швейцарцу Федереру (103 титула) и американцу Джимми Коннорсу (109).

Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).