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Сегодня, 07:21

Стаббс: «Джокович еще раз доказал, почему он величайший игрок всех времен, но Янник тоже должен гордиться собой»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер американки Серены Уильямс Ренне Стаббс похвалила сербского теннисиста Новака Джоковича и итальянца Янника Синнера за их выступления на Итоговом турнире АТР.

«Новак еще раз доказал, почему он величайший игрок всех времен. Он завершил год в статусе первой ракетки мира, завоевал 3 турнира «Большого шлема», а также свой 7-й титул на Итоговых турнирах ATP. Невероятно. Какая неделя также для Янника. Он должен гордиться собой, и это будет огромным показателем его уверенности в следующем году. Поздравляю обоих», — написала Стаббс в соцсетях.

Джокович стал победителем Итогового турнира АТР-2023, обыграв в финальном матче Синнера со счетом 6:3, 6:3. Сербский теннисист выиграл соревнование в рекордный седьмой раз. Также он повторил достижение Роджера Федерера по титулам на харде, завоевав свой 71-й титул ATP на этом покрытии.

Теннис
Новак Джокович
Янник Синнер
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