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Сегодня, 16:58

Джокович остался доволен своей игрой в матче с Гариным

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от победы над чилийцем Кристианом Гариным в матче первого круга турнира в Астане (6:1, 6:1).

«От начала и до конца это было отличное выступление. Играть в первом матче нового турнира никогда не бывает легко. Ты смотришь, насколько у тебя получится адаптироваться к другим условиям, но я действительно сделал это идеально. Я играл так хорошо, как только мог, и использовал каждую возможность, которая мне предоставлялась», — приводит Eurosport слова 35-летнего теннисиста.

В матче второго круга Джокович сыграет против голландца Ботика ван де Зандсюлпа. Игра запланирована на 6 октября.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/atp-nur-sultan/2022/novak-djokovic-cruises-past-cristian-garin-in-straight-sets-at-astana-open-i-played-as-well-as-i-can_sto9173043/story.shtml
Теннис
Новак Джокович
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Джокович вышел во второй круг турнира в Астане