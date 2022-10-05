Джокович остался доволен своей игрой в матче с Гариным

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от победы над чилийцем Кристианом Гариным в матче первого круга турнира в Астане (6:1, 6:1).

«От начала и до конца это было отличное выступление. Играть в первом матче нового турнира никогда не бывает легко. Ты смотришь, насколько у тебя получится адаптироваться к другим условиям, но я действительно сделал это идеально. Я играл так хорошо, как только мог, и использовал каждую возможность, которая мне предоставлялась», — приводит Eurosport слова 35-летнего теннисиста.

В матче второго круга Джокович сыграет против голландца Ботика ван де Зандсюлпа. Игра запланирована на 6 октября.