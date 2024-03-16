Джокович прокомментировал снятие с «мастерса» в Майами

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о пропуске турнира в Майами.

«К сожалению, я не сыграю в Майами в этом году. На данном этапе карьеры я стараюсь гармонично сочетать свой личный и профессиональный график. Мне жаль, что я не смогу встретиться с одними из самых лучших и увлеченных болельщиков в мире. С нетерпением жду будущих соревнований в Майами!» — написал спортсмен в своих соцсетях.

«Мастерс» стартует 20 марта и завершится 31-го числа. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» последний раз играл в Майами в 2019 году.

Ранее Джокович потерпел поражение от 123-й ракетки мира итальянца Луки Нарди (4:6, 6:3, 3:6) в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.