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16 марта, 16:37

Джокович прокомментировал снятие с «мастерса» в Майами

Алина Савинова
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о пропуске турнира в Майами.

«К сожалению, я не сыграю в Майами в этом году. На данном этапе карьеры я стараюсь гармонично сочетать свой личный и профессиональный график. Мне жаль, что я не смогу встретиться с одними из самых лучших и увлеченных болельщиков в мире. С нетерпением жду будущих соревнований в Майами!» — написал спортсмен в своих соцсетях.

«Мастерс» стартует 20 марта и завершится 31-го числа. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» последний раз играл в Майами в 2019 году.

Ранее Джокович потерпел поражение от 123-й ракетки мира итальянца Луки Нарди (4:6, 6:3, 3:6) в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Теннис
Новак Джокович
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