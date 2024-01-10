Джокович — о матче с самим собой из 2008 года: «Думаю, что 36-летний я одержал бы победу»

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, какая из его версий победила бы в очном поединке — нынешняя или образца 2008 года.

«Думаю, чем старше я становлюсь, тем больше осознаю, что мне нужно немного больше сохранять энергию, играть в более тактический и стратегический теннис. Новак образца 2008 года был бы голоден, как волк. Будучи молодым мальчишкой, он раздражал бы 36-летнего меня, но опыт все же на стороне парня постарше. Это был бы хороший матч. Думаю, что 36-летний я одержал бы победу», — приводит Tennis Majors слова Джоковича.

В 2008 году Джокович выиграл свой первый Australian Open. Всего на счету 36-летнего теннисиста 24 победы в турнирах «Большого шлема» и 99 побед в турнирах АТР (из них 98 — в одиночном разряде). Также Джокович семь раз выигрывал Финал мирового тура.