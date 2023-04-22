Веснина — о выходе Рублева во второй финал подряд: «Победа на «Мастерсе» дает невероятную уверенность в своих силах»

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу Андрея Рублева над Алексом Молчана в полуфинале турнира ATP в Баня-Луке (6:2, 6:4).

«Сейчас Андрей находится в отличной форме, но не думаю, что это его лучшая форма. Победа на «Мастерсе» дает невероятную уверенность в своих силах, в своей игре, в психологическом плане. Поэтому Андрею важно как можно дольше сохранить свое ощущение. Особенно в преддверии «Ролан Гаррос». Здорово, что он не стал отдыхать после турнира в Монте-Карло, а именно на этом взлете поехал на следующий турнир и хочет выиграть следующий титул для того, чтобы закрепить ощущение победы и веры в свои силы. Я думаю, для него Даня Медведев является примером, как выдавать такие серии», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Веснина считает, что зрительская поддержка сербов в Ваня-Луке не скажется на игре Рублева.

«Безусловно, когда публика будет поддерживать местных теннисистов, то, конечно же, будет играть непросто. Но мне кажется, , что сейчас Андрей находится в такой хорошей форме, что вряд ли его может сбить с ритма, то, что за него не будут болеть зрители. Думаю, он уже не в первый раз сталкивается с такой ситуацией. Это для него не в новинку. Самое главное — его игра и психологическое состояние», — добавил Веснина.

В финале 25-летний россиянин встретится с победителем встречи Душан Лайович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия).