Энен раскритиковала Медведева за срыв на судей

Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен выступила с критикой в адрес российского теннисиста Даниила Медведева.

11 апреля Медведев проиграл соотечественнику Карену Хачанову в матче за выход в четвертьфинал турнира в Монте-Карло — 3:6, 5:7.

По ходу матча Медведев неоднократно эмоционально критиковал судейские решения. В частности, россиянин нагрубил судье, который не зафиксировал аут.

«Как можно так себя вести? Честно говоря, это ужасно. Несомненно, что судейская ошибка никогда не бывает приятной. Но сами игроки несколько раз терпят неудачи по ходу игры, совершая несколько ошибок. Оставайтесь людьми. Отсутствия самоконтроля в такие моменты поражает», — приводит слова Энен TennisWorld.