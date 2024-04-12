Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:46

Энен раскритиковала Медведева за срыв на судей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен выступила с критикой в адрес российского теннисиста Даниила Медведева.

11 апреля Медведев проиграл соотечественнику Карену Хачанову в матче за выход в четвертьфинал турнира в Монте-Карло — 3:6, 5:7.

По ходу матча Медведев неоднократно эмоционально критиковал судейские решения. В частности, россиянин нагрубил судье, который не зафиксировал аут.

«Как можно так себя вести? Честно говоря, это ужасно. Несомненно, что судейская ошибка никогда не бывает приятной. Но сами игроки несколько раз терпят неудачи по ходу игры, совершая несколько ошибок. Оставайтесь людьми. Отсутствия самоконтроля в такие моменты поражает», — приводит слова Энен TennisWorld.

Теннис
Даниил Медведев
Жюстин Энен
5
Обсудить
Читайте также
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию
Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В НХЛ - сумасшедшая погоня за последними путевками в плей-офф. Малкин и внук Билла вышвырнут Ови из борьбы?   
Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в госсобственность
Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне об официальных лицах РФ
Популярное видео
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Джокович обошел Надаля и установил рекорд по числу выходов в полуфинал турниров серии ATP 1000

Рууд стал соперником Джоковича в полуфинале турнира в Монте-Карло