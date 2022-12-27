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Сегодня, 11:16

Федерер прокомментировал завершение своей карьеры

Виктория Кравченко
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свое недавнее завершение карьеры.

«Я точно отдал своей карьере все и даже больше, чем мог бы. Я получил удовольствие и узнал, что такое тяжелая работа и самоотверженность. Я не знаю, сколько еще я мог бы дать, мог бы попытаться. Я чувствовал, что я уже достаточно взрослый, чтобы положить этому конец, и я чувствую себя очень хорошо из-за этого», — сказал Федерер в подкасте ATP Radio.

15 сентября Федерер объявил о завершении карьеры. 24 сентября швейцарец в паре с Рафаэлем Надалем проиграл американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку — 4:6, 7:6 (7:2), 11:9. Это была последняя игра Роджера Федерера на профессиональном уровне.

Всего на счету Федерера 103 титула в турнирах под эгидой ATP, в том числе 6 побед в Итоговом турнире. Он провел рекордные 237 недель подряд на первой строчке мирового рейтинга.

Роджер Федерер
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