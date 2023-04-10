Гахов обыграл Макдональда и сыграет с Джоковичем в турнире в Монте-Карло

Сегодня, 17:10
Российский теннисист Иван Гахов обыграл Маккензи Макдональда из США в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (8:6), 2:6, 6:3.
Спортсмены провели на корте 2 часа 1 минуту.
Гахов сделал 3 эйса, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Макдональда 9 подач на вылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем круге Гахов сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Иван Гахов (Россия, 186) — Маккензи Макдональд (США, 55) — 7:6 (8:6), 2:6, 6:3