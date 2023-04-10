Гахов обыграл Макдональда и сыграет с Джоковичем в турнире в Монте-Карло

Российский теннисист Иван Гахов обыграл Маккензи Макдональда из США в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (8:6), 2:6, 6:3.

Спортсмены провели на корте 2 часа 1 минуту.

Гахов сделал 3 эйса, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Макдональда 9 подач на вылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем круге Гахов сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Иван Гахов (Россия, 186) — Маккензи Макдональд (США, 55) — 7:6 (8:6), 2:6, 6:3