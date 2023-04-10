Братья Циципасы обыграли дуэт Димитров/Хуркач в первом круге парного турнира в Монте-Карло

Братья Циципасы — Петрос и Стефанос — обыграли дуэт Григор Димитров/Хуберт Хуркач в первом круге парного турнира ATP в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 10:5.

Во втором круге им предстоит встретиться с парой Марсело Аревало (Сальвадор)/ Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция) — Григор Димитров (Болгария)/Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 10:5