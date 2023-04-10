Братья Циципасы обыграли дуэт Димитров/Хуркач в первом круге парного турнира в Монте-Карло

Сегодня, 17:43
Братья Циципасы — Петрос и Стефанос — обыграли дуэт Григор Димитров/Хуберт Хуркач в первом круге парного турнира ATP в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 10:5.
Во втором круге им предстоит встретиться с парой Марсело Аревало (Сальвадор)/ Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция) — Григор Димитров (Болгария)/Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 10:5