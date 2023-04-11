Гахов проиграл Джоковичу в матче второго круга турнира в Монте-Карло

Сегодня, 19:07
Российский теннисист Иван Гахов проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 6:7 (5:7), 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Гахов сделал 5 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Джоковича 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В третьем круге соперником Джоковича станет победитель матча Лука Нарди (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Иван Гахов (Россия, Q) — 7:6 (7:5), 6:2