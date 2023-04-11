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Сегодня, 17:57

Дмитриева считает закономерной победу Рублева над Мунаром в Монте-Карло

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18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу Карена Хачанова над Алехандро Давидович-Фокиной (6:2, 6:2) в первом круге «Мастерса» и победу Андрея Рублева над Хауме Мунаром (4:6, 6:2, 6:2) во втором круге турнира в Монте-Карло (Монако).

«Победа Рублева над Мунаром — это вполне закономерно. Это игрок среднего уровня. Он в свое время был юным спарринг-партнером Надаля, на него возлагались надежды, но потом они не реализовались. Этот матч, первый на грунте, был скорее всего проверочный. Победа говорит о том, что он подготовился неплохо, и ему не помешала короткая пауза между Майами и Монте-Карло», — сказала Дмитриева «СЭ».

Также Дмитриева считает, что у Хачанова был более серьезный соперник.

«Давидович-Фокина хорошо играет на задней линии и очень стабилен. Для Карена это был серьезный экзамен. Молодец, что сыграл хорошо», — добавила Дмитриева.

В случае победы Хачанова над Дэниэлом Эвансом (Великобритания)/Ильей Ивашко (Белоруссия) следующим соперником россиянина может стать Рублев.

(Валерия Яшвили)

Андрей Рублев
Анна Дмитриева
Карен Хачанов
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