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Сегодня, 00:18

Циципас о финале против Руне: «Постараюсь выложиться по максимуму. С нетерпением жду нашей битвы»

Циципас поделился ожиданиями от финального матча против Руне на турнире в Стокгольме
Анна Горшкова
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от финального матча против Хольгера Руне на турнире в Стокгольме.

«Мы оба серьезные бойцы. Я постараюсь выложиться по максимуму на корте. Хольгер в последнее время здорово прибавил. Мы много раз играли друг с другом, но в основном на тренировках. С нетерпением жду нашей битвы», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

В полуфинале турнира греческий спортсмен обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:2, 6:2 и в седьмой раз в сезоне вышел в финал ATP.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/tsitsipas-ruusuvuori-stockholm-2022-saturday
Теннис
Стефанос Циципас
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