Хачанов и Рублев стали победителями турнира ATP в Мадриде в парном разряде

Сегодня, 17:51
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев в финале турнира ATP в Мадриде в парном разряде на тай-брейке победили Рохана Бопанна и Мэттью Эбдена. Матч продолжался 70 минут.
Для 26-летнего Хачанова и 25-летнего Рублева это первая победа на турнирах серии «мастерс» в парном разряде.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 7) — 6:3, 3:6, 10:3