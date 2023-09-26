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Сегодня, 17:59

Хачанов о титуле в Чжухае: «Особенная победа. Посвящаю ее семье»

Руслан Минаев
Карен Хачанов.
Фото AFP
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Россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу в финале турнира ATP в Чжухае (Китай). 27-летний теннисист победил японца Йосихито Нисиоку со счетом 7:6 (7:2), 6:1.

В начале своей послематчевой речи Хачанов поблагодарил свою семью.

«Посылаю им крепкие объятия и поцелуи. Они мои самые главные болельщики», — начал теннисист.

Далее он рассказал о целях перед турниром в Чжухае.

«Я только возвращаюсь после травмы. Приезжая сюда, в Чжухай, я надеялся просто сыграть какие-то матчи. Чтобы снова войти в игровой ритм. Я три месяца вообще не выступал в туре и очень соскучился. Это особенная победа», — сказал Хачанов после игры.

Для 27-летнего Хачанова это 5-й титул ATP в карьере. Он побеждал в финале Чэнду-2016 (обыграл Альберта Рамоса Виньоласа (6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3), в финале Open 13-2018 (обыграл Люка Пуй (7:5, 3:6, 7:5), в финале Кубка Кремля-2018 (обыграл Адриана Маннарино (6:2, 6:2) и в финале «мастерса» в Париже-2018 (обыграл Новака Джоковича (7:5, 6:4).

Карен Хачанов
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