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Сегодня, 05:30

Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Евгений Козинов
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Аделаиде. В двух сетах он проиграл британцу Джеку Дрейперу — 4:6, 6:7.

Матч длился 1 час 47 минут. 26-летний россиянин сделал 8 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-поинтов. 21-летний Дрейпер подал 10 эйсов, допустил 3 ошибки на подаче и реализовал 2 из 6 брейк-поинтов.

Следующим соперником британского теннисиста будет победитель матча Микаэль Имер — Квон Сун Ву.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 2

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джек Дрейпер (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 6:4, 7:6

Теннис
Карен Хачанов
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