Тарпищев считает, что Рублеву нужно надеяться на удачную жеребьевку Australian Open

11 января, 23:57
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Андрею Рублеву нужно надеяться на удачную жеребьевку Australian Open, чтобы перечеркнуть два поражения на турнирах в начале этого сезона.
«Коккинакис — неудобный соперник для Рублева и вообще для всех, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Но в поражении нет ничего страшного. Главное, набрать форму к главному турниру [Открытому чемпионату Австралии], — цитирует ТАСС Тарпищева. — И нужна удачная жеребьевка, чтобы Рублев мог пройти один-два круга, сыграться, сбросить груз двух поражений подряд на старте этого сезона».
25-летний Рублев проиграл австралийцу Танаси Коккинакису во втором круге турнира ATP 250 в Аделаиде (4:6, 6:3, 3:6). До этого россиянин проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту (6:4, 3:6, 4:6) в первом круге другого турнира в Аделаиде.
Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.