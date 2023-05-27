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Сегодня, 17:56

Харри победил Димитрова и выиграл турнир в Женеве

Мария Гусева
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Чилийский теннисист Николас Харри обыграл Григора Димитрова из Болгарии в финале турнира ATP в Женеве (Швейцария) — 7:6 (7:1), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Харри сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Димитрова 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Для 27-летнего Харри это третий титул ATP в одиночном разряде.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Николас Харри (Чили) — Григор Димитров (Болгария, 4, WC) — 7:6 (7:1), 6:1

Теннис
Григор Димитров
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