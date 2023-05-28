Медведев сохранил за собой вторую строчку рейтинга АТР

Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой вторую строчку рейтинга АТР, сообщает пресс-служба ассоциации.

Первое место занимает испанец Карлос Алькарас. Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев также сохранили свои позиции и остались на 7-м, 11-м и 62-м месте соответственно.

Россиянин Александр Шевченко спустился с 84 на 87-е место, а Роман Сафиуллин — с 98-го на 99-е.

Рейтинг АТР от 28 мая 2023 года:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6815 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6330;

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5955;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4775;

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4270;

8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3470;

9 (8). Янник Синнер (Италия) — 3435;

10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3100;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945...

62 (62). Аслан Карацев (Россия) — 818...

87 (84). Александр Шевченко (Россия) — 703...

99 (98). Роман Сафиуллин (Россия) — 647.