Хуркач вышел в полуфинал турнира в Базеле

27 октября, 17:35
Поляк Хуберт Хуркач вышел в полуфинал турнира ATP в Базеле (Швейцария).
Четвертый «сеяный» в четвертьфинале победил нидерландца Таллона Грикспура со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 22 минуты.
За выход в финал Хуркач сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Доминик Штрикер (Швейцария, WC).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 196 000 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хуберт Хуркач (Польша, 4) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4