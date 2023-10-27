Селиваненко — о победе Медведева над Хачановым: «Красивый матч с большим количеством увлекательных розыгрышей»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Кареном Хачановым (6:3, 3:6, 6:3) в 1/4 финала турнира в Вене.

«Красивый матч с большим количеством увлекательных розыгрышей. Карен и Даниил знают друг друга с самого детства. Наверное, это одно из тех противостояний в туре, которое началось с самого раннего возраста. Но каждый матч — это отдельная история. Абсолютно одинаковых матчей в теннисе не существует. Каждый матч по-своему строится. У каждого матча своя история. Как оцениваю шансы Медведева на победу в турнире? Так же, как у всех остальных участников. Считаю, что в теннисе любой человек, который остался в сетке турнира, в состоянии его выиграть в зависимости от многих факторов», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) — Борна Гойо (Хорватия).