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Сегодня, 11:22

Алькарас: «В первые 15 минут после поражений для меня все хреново»

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас рассказал, как отходит после поражений. В полуфинале турнира ATP-1000 первая ракетка мира уступил итальянцу Яннику Синнеру.

«После поражения где-то на протяжении 15-25 минут я вообще не говорю ничего. [Потом] много жалуюсь, для меня все вокруг хреново (улыбается). Через полчаса я уже начинают мыслить позитивно — о матче, сезоне, турнире. Говорю с командой и семьей. После этого у меня в голове только положительные мысли и я иду на пресс-конференцию с улыбкой», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

После поражения испанец потеряет лидерство в рейтинге ATP.

Теннис
Карлос Алькарас
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