Алькарас: «Я почувствовал боль в той же мышце, которую повредил в прошлом месяце»

Испанский теннисист Карлос Алькарас после поражения от британского теннисиста Кэмерона Норри в финале турнира в Рио-де-Жанейро рассказал, как ранее полученная им травма влияет на его игру.

«График очень напряженный. Играю на высшем уровне уже 15 дней. В итоге проводя такие матчи, как сегодня, возникает дискомфорт, и ты замечаешь некоторые вещи. Мне перевязали ногу, но я почувствовал боль в той же мышце, которую повредил в прошлом месяце. Это тяжело. Я пытался играть в свой лучший теннис, несмотря на эту неудачу.

Когда вы травмированы, это влияет на вашу игру, потому что вы должны делать что-то другое и рисковать больше, чем необходимо. Я пытался быть более агрессивным и быстрее набирать очки, но такого соперника, как Норри, который очень силен, трудно победить. Принимая так много рисков, вы в конечном итоге делаете много ошибок. Это сильно повлияло на меня», — приводит Sportskeeda слова испанца.

Алькарас получил травму на тренировке, которую проводил в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Из-за повреждения полуперепончатой мышцы правой ноги он пропустил турнир.