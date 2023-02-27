0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:39

Алькарас: «Я почувствовал боль в той же мышце, которую повредил в прошлом месяце»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас после поражения от британского теннисиста Кэмерона Норри в финале турнира в Рио-де-Жанейро рассказал, как ранее полученная им травма влияет на его игру.

«График очень напряженный. Играю на высшем уровне уже 15 дней. В итоге проводя такие матчи, как сегодня, возникает дискомфорт, и ты замечаешь некоторые вещи. Мне перевязали ногу, но я почувствовал боль в той же мышце, которую повредил в прошлом месяце. Это тяжело. Я пытался играть в свой лучший теннис, несмотря на эту неудачу.

Когда вы травмированы, это влияет на вашу игру, потому что вы должны делать что-то другое и рисковать больше, чем необходимо. Я пытался быть более агрессивным и быстрее набирать очки, но такого соперника, как Норри, который очень силен, трудно победить. Принимая так много рисков, вы в конечном итоге делаете много ошибок. Это сильно повлияло на меня», — приводит Sportskeeda слова испанца.

Алькарас получил травму на тренировке, которую проводил в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Из-за повреждения полуперепончатой мышцы правой ноги он пропустил турнир.

 

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-felt-pain-muscle-i-injury-last-month-carlos-alcaraz-latest-injury-rio-open-final-loss?key1=newsnowltennis
Теннис
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович — рекордсмен по количеству недель в качестве первой ракетки мира в истории тенниса

Медведев выразил недовольство теннисными мячами