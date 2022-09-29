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29 сентября, 10:39

Иван Любичич рассказал, что с Федерером было очень приятно работать

Алина Савинова

Тренер 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера хорват Иван Любичич поделился впечатлениями от работы со своим подопечным.

«Это было легко, потому что он облегчает задачу тренерам. Он действительно открыт и заботится о том, чтобы у вас была свобода. Тебе комфортно, и ты чувствуешь, что можешь говорить все, что считаешь правильным. Он всегда говорил: «Я хочу слышать от вас то, что вы действительно думаете. Я хочу слышать правду». Было много моментов, когда мне просто нечего было сказать, потому что он выглядел идеально. Конечно, у нас были и трудные времена, но в большинстве случаев это была приятная работа», — цитирует Eurosport 43-летнего тренера.

Любичич начал работать с теннисистом из Швейцарии в 2016 году.

Федерер завершил спортивную карьеру после Кубка Лейвера. Он выступал за сборную Европы, которая потерпела поражение от команды мира (8:13). Турнир прошел с 13 по 25 сентября.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/laver-cup/2022/exclusive-ivan-ljubicic-reveals-what-coaching-roger-federer-is-like-and-says-he-is-not-going-anywher_sto9163268/story.shtml
Теннис
Иван Любичич
Роджер Федерер
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