Иванишевич поделился мнением о том, что Джокович пригласил в команду Зимоньича

Тренер Горан Иванишевич прокомментировал то, что Ненад Зимоньич может стать следующим тренером Новака Джоковича. На данный момент бывший капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса готовит спортсмена к турниру в Монте-Карло.

«Мне кажется, что сейчас с ним идеальный человек, это Зики. Он мой большой друг, мы через многое прошли, я его люблю. Он серьезный эксперт в теннисе. Но главное в этой истории то, что он знает Новака.

Балканец может тренировать кого угодно, но балканца может тренировать только человек из этих мест», — цитирует Иванишевича SportKlub.

Специалист отметил, что Джоковичу нужен тренер, которого он знает.