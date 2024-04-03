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3 апреля, 17:04

Иванишевич поделился мнением о том, что Джокович пригласил в команду Зимоньича

Виктория Кравченко
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Тренер Горан Иванишевич прокомментировал то, что Ненад Зимоньич может стать следующим тренером Новака Джоковича. На данный момент бывший капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса готовит спортсмена к турниру в Монте-Карло.

«Мне кажется, что сейчас с ним идеальный человек, это Зики. Он мой большой друг, мы через многое прошли, я его люблю. Он серьезный эксперт в теннисе. Но главное в этой истории то, что он знает Новака.

Балканец может тренировать кого угодно, но балканца может тренировать только человек из этих мест», — цитирует Иванишевича SportKlub.

Специалист отметил, что Джоковичу нужен тренер, которого он знает.

Джокович и Иванишевич работали вместе с 2018 года. Помимо Джоковича Иванишевич тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милана Раонича.

Джокович с 2018 года четыре раза выиграл Australian Open и «Уимблдон», а также по два раза — «Ролан Гаррос» и US Open.

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